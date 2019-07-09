Парубій відкрив Раду, у залі - 249 депутатів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.
У залі зареєструвалося 249 народних депутатів.
Верховна Рада 9 липня продовжить розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу.
Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.
29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.
6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.
Станом на 4 липня депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить майже 80%.