Парубій відкрив Раду, у залі - 249 депутатів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі зареєструвалося 249 народних депутатів.

Верховна Рада 9 липня продовжить розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

Станом на 4 липня депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить майже 80%.