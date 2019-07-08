Горбатюк розповів, хто блокує розслідування справ Майдану в регіонах

З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту Генпрокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, розслідування справ Майдану в регіонах заблоковано.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно», - зазначивГорбатюк.

Він пояснив, що до повноважень Департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій стосовно них.

«Саме з приходом на посаду начальника Департаменту Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована. Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані. А останнім часом нам узагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження», - підкреслив Горбатюк.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні Петро Порошенко висловив невдоволення роботою Генпрокуратури щодо розслідування та притягнення до відповідальності тих, хто вчиняв злочини проти Майдану у 2013-2014 роках.

«Мені потрібен результат, щоб ті, хто переслідували, опинились у в’язниці. І я стверджую, що ці злочини не мають терміну давності. І ми точно маємо все робити, щоб справедливість була відновлена, а зло покаране», - зазначив глава держави.