Угода про Асоціацію та ЗВТ з Євросоюзом дозволяє Україні прискорити розвиток – Юнкер

Практика співпраці між Україною і ЄС протягом останніх років засвідчила, що Угода про асоціацію та про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом дозволяє Україні прискорити власний економічний розвиток.

Таке переконання в понеділок у Києві під час прес-конференції за підсумками 21 саміту Україна-ЄС висловив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо пишатися Україною і нашим партнерством. ЄС та інші фінансові інституції вклали більш як 15 мільярдів євро у підтримку реформ в Україні, — ми робили це з 2014 року, і це зблизило наші народи. Цьому також допоміг безвізовий режим. З 1 січня 2017 року відбулося близько 3 мільйонів візитів, які українці здійснили до країн ЄС", - сказав Юнкер.

Він наголосив, що Євросоюз має намір посилити залучення України до програми Erasmus+. За словами Президента Єврокомісії, Україна вже зараз є активним партнером у цій програмі, в який взяли участь понад 7 тисяч українських студентів, включаючи також підприємців.

"Завдяки співпраці в рамках Угоди про зону вільної торгівлі Україна може полегшити власний розвиток, і досягти більшого прогресу в різних сферах. Після того, як ця Угода стала фактом, було досягнуто зростання в торгівлі більш ніж на 49 відсотків", - нагадав Юнкер.

Він висловив сподівання, що, завдяки зусиллям команди Президента Україна, нарешті, зможе викорінити корупцію, яка залишалася проблемою для країни протягом довгих років.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради та Єврокомісії висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.