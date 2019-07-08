Данилюк заявляє, що нова Стратегія нацбезпеки "має стати якісно іншою"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє на необхідності створення сучасної Стратегії національної безпеки, яка реально оцінюватиме, з чим Україна стикатиметься.

Про це він сказав під час установчого засідання робочої групи з підготовки проєкту Стратегії нацбезпеки, яке відбулося в Апараті РНБО України.

Данилюк зазначив, що відповідна Стратегія створюється не вперше, але вперше вона буде створена на основі нового закону "Про національну безпеку України", який заклав основу для структурних реформ у цій надважливій сфері.

"Ризики змінюються. Ми би хотіли отримати сучасну стратегію, яка реально оцінює виклики і загрози безпеці та пріоритети політики у цій сфері. І тут не треба йти за якимись кліше, а навпаки, починати все з нуля і переоцінювати всі підходи", - сказав Данилюк.

За його словами, нова Стратегія "має стати якісно іншою" і попри те, що в Україні вже ухвалювалися такого роду документи раніше, ця стратегія матиме особливий характер. "Стратегія національної безпеки визначена відповідно до нового закону основним документом, на якому повинні базуватися решта документів стратегічного планування з окремих напрямів забезпечення національної безпеки", - пояснив секретар РНБО України.

Він також зазначив, що оскільки закон встановлює чіткі терміни підготовки Стратегії, а саме максимум 6 місяців після вступу новообраного Президента на посаду, то всі учасники робочої групи мають готувати свої пропозиції на ранніх етапах створення Стратегії. "Часу для створення не так багато, але й достатньо, щоб створити якісний документ, який дозволить Україні гідно боротися з викликами та запобігати їм", - сказав Данилюк.

Як повідомлялося, відповідно до закону "Про національну безпеку України", до підготовки Стратегії залучаються Апарат Ради національної безпеки і оборони України. На реалізацію цієї норми Президент України своїм листом доручив секретарю РНБО України організувати підготовку Стратегії національної безпеки України і подати її на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Робочу групу з розробки нової Стратегії було створено в рамках виконання розпорядження секретаря РНБО, до якої увійшли заступник керівника робочої групи - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Костянтин Кононенко, а також представники Національного інституту стратегічних досліджень, інших державних органів, інституції громадянського суспільства, іноземні експерти.