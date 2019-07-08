Україна і ЄС виступають за активізацію переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій часниками 21-го саміту Україна – ЄС, текст якої оприлюднений на сайті МЗС.

“Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиль Нормандського формату, ОБСЄ, у тому числі роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи. Ми наголосили на важливості посилення переговорних зусиль, спрямованих на стале та мирне врегулювання конфлікту, з метою повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами і здійснення заходів, спрямованих на відновлення довіри, та підкреслили у цьому контексті відповідальність Російської Федерації”, - зазначається в заяві.

У ЄС нагадали про те, що нещодавно продовжили економічні санкції проти Росії, тривалість яких залишається чітко прив'язаною до повного виконання Мінських домовленостей.

Учасники саміту також зазначили, що 17 липня будуть вшановувати п’ять років з моменту трагічної катастрофи рейсу MH17, яка забрала життя 298 осіб. Вони очікують на дієве притягнення до відповідальності винних у цій трагедії та закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність і співпрацювати повною мірою з тим, щоб відновити справедливість.

“У цьому контексті Україна та ЄС вітають оголошення 19 червня 2019 р. в Нідерландах Спільною слідчою групою кримінальних обвинувачень проти чотирьох осіб, закликають Росію до повної співпраці з триваючим слідством і висловлюють свою повну впевненість у незалежності і професіоналізмі подальших юридичних процедур”, - зазначено у спільній заяві.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня цього року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала прізвища 4 причетних до збиття малайзійського Boeing-777.