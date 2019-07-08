Президент анонсував запити на екстрадицію з ЄС ряду топкорупціонерів-утікачів
Про це він заявив під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жана-Клодом Юнкера з представниками ЗМІ у рамках 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Попередні роки ми постійно чули, що для цього (боротьби з корупцією — ред.) потрібна лише політична воля. У мене ця воля є, а от у когось, скоріш за все, ця воля на певний строк буде обмежена. Я нікого зараз не лякаю, але знаю, як наші європейські партнери втомилися виділяти кошти на міфічну боротьбу з корупцією. Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а екстрадицію біглих топкорупціонерів”, - сказав Зеленський.
Разом з тим він заявив про необхідність перезавантаження всієї антикорупційної системи, у тому числі роботи НАЗК.
“Упевнений, що новий склад українського парламенту, який з’явиться зовсім скоро, повністю розв’яже руки для придушення корупції в Україні”, - підкреслив Зеленський.
Він також нагадав європейським партнерам, що вже восени в Україні розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.
Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.
Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.