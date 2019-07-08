Президент анонсував запити на екстрадицію з ЄС ряду топкорупціонерів-утікачів

Президент Володимир Зеленський запевнив, що має волю для боротьби з корупцією, та розраховує, що незабаром Україна проситиме в Євросоюзу екстрадиції топ-корупціонерів, які втекли за кордон.

Про це він заявив під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жана-Клодом Юнкера з представниками ЗМІ у рамках 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Попередні роки ми постійно чули, що для цього (боротьби з корупцією — ред.) потрібна лише політична воля. У мене ця воля є, а от у когось, скоріш за все, ця воля на певний строк буде обмежена. Я нікого зараз не лякаю, але знаю, як наші європейські партнери втомилися виділяти кошти на міфічну боротьбу з корупцією. Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а екстрадицію біглих топкорупціонерів”, - сказав Зеленський.

Разом з тим він заявив про необхідність перезавантаження всієї антикорупційної системи, у тому числі роботи НАЗК.

“Упевнений, що новий склад українського парламенту, який з’явиться зовсім скоро, повністю розв’яже руки для придушення корупції в Україні”, - підкреслив Зеленський.

Він також нагадав європейським партнерам, що вже восени в Україні розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.