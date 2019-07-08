Лукашенко підтримує ініціативи Зеленського про новий формат переговорів

Лукашенко підтримує ініціативи Зеленського про новий формат переговорів

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо нового формату переговорів по врегулюванню на Донбасі.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому в понеділок на сайті Президента Білорусі.

«У зв'язку з численними запитаннями представників ЗМІ з приводу заяви Президента України Володимира Зеленського, в якій він запропонував організувати в Мінську міжнародну зустріч за участю лідерів України, Росії, США, Великої Британії, Німеччини, Франції, інформуємо, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звичайно, вже знайомий із заявою глави української держави. Відразу хочемо зазначити: нічого нового в політиці Президента Білорусі в його ставленні до конфлікту в Україні немає», - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що Лукашенко «абсолютно підтримує пропозиції Володимира Зеленського». «Ця позиція незмінна - і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало», - йдеться також в повідомленні.

«Щодо озвучених пропозицій по учасниках зустрічі, то всі напевно пам'ятають - Президент нашої країни неодноразово говорив, що «цю проблему повинні вирішити ми - три слов'янські народи. Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі»(про це, зокрема, йшлося торік на Форумі регіонів України та Білорусі). Але якщо врегулювати проблему в такому форматі не виходить, і одна зі сторін конфлікту - в даному разі Україна - наполягає і пропонує участь інших гравців, ми такий формат підтримуємо також ... Тим більше що і про участь США у врегулюванні даного конфлікту Олександр Лукашенко вже давно говорив - без американців врегулювати цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в ці процеси», - заявили в прес-службі Президента Білорусі.

Там також наголосили, що «з приводу місця проведення зустрічі ... тут двох думок бути не може: війна біля нашого порога, і в Мінську завжди вважали і вважають за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів».

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в понеділок Президент України Володимир Зеленський сказав президентові РФ Путіну, що готовий з ним зустрітися в компанії з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Місцем зустрічі Президент України назвав Мінськ. Про це Зеленський сказав у відеозверненні у зв'язку з анонсованим телемостом між українським і російським телеканалами.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглянуть пропозицію Президента України Зеленського про новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Великої Британії, США, ФРН і Франції, але поки що Росія не готова дати відповідь.

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