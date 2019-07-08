Лукашенко підтримує ініціативи Зеленського про новий формат переговорів

«У зв'язку з численними запитаннями представників ЗМІ з приводу заяви Президента України Володимира Зеленського, в якій він запропонував організувати в Мінську міжнародну зустріч за участю лідерів України, Росії, США, Великої Британії, Німеччини, Франції, інформуємо, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звичайно, вже знайомий із заявою глави української держави. Відразу хочемо зазначити: нічого нового в політиці Президента Білорусі в його ставленні до конфлікту в Україні немає», - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що Лукашенко «абсолютно підтримує пропозиції Володимира Зеленського». «Ця позиція незмінна - і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало», - йдеться також в повідомленні.

«Щодо озвучених пропозицій по учасниках зустрічі, то всі напевно пам'ятають - Президент нашої країни неодноразово говорив, що «цю проблему повинні вирішити ми - три слов'янські народи. Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі»(про це, зокрема, йшлося торік на Форумі регіонів України та Білорусі). Але якщо врегулювати проблему в такому форматі не виходить, і одна зі сторін конфлікту - в даному разі Україна - наполягає і пропонує участь інших гравців, ми такий формат підтримуємо також ... Тим більше що і про участь США у врегулюванні даного конфлікту Олександр Лукашенко вже давно говорив - без американців врегулювати цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в ці процеси», - заявили в прес-службі Президента Білорусі.

Там також наголосили, що «з приводу місця проведення зустрічі ... тут двох думок бути не може: війна біля нашого порога, і в Мінську завжди вважали і вважають за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів».

Як повідомляв Укрінформ, раніше в понеділок Президент України Володимир Зеленський сказав президентові РФ Путіну, що готовий з ним зустрітися в компанії з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Місцем зустрічі Президент України назвав Мінськ. Про це Зеленський сказав у відеозверненні у зв'язку з анонсованим телемостом між українським і російським телеканалами.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглянуть пропозицію Президента України Зеленського про новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Великої Британії, США, ФРН і Франції, але поки що Росія не готова дати відповідь.