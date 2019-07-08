Телеміст із Росією: БПП готова збирати підписи за скликання позачергової Ради

«Цього тижня наша фракція вимагає термінового ухвалення законопроєкт, який дозволив би припинити мовлення телевізійних каналів, які знаходяться під повним впливом і контролем країни-агресора. Якщо для цього треба буде скликати позачергове засідання, наша фракція готова очолити цей процес і розпочати збір підписів», - сказав Герасимов.

Зі свого боку голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар закликала Голову ВР Андрія Парубія включити до розгляду цього тижня законопроєкт, який передбачає заборону мовлення в Україні телеканалів, які розпалюють мову ворожнечі.

«Ці рекомендації були нещодавно запропоновані Європейським Союзом і Радою Європи, відповідними директивами. У нас є проєкт закону, який пройшов комітет, ми можемо його ставити і розглядати», - уточнила Сюмар.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою «Надо поговорить» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Россия 24». Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку «Россия 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами. “Нацкорпус” заявив, що дає Зеленському добу на адекватну відповідь на інформаційний шабаш, який Кремль готує у Києві. В іншому випадку, за словами лідера організації Андрія Білецького, відповідь «зеленим чоловічкам» Кремля почнуть давати «чорні чоловічки».

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За даними сайту «Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТзОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» та ZIK.

В СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та «112 Україна» включені у санкційний список Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.