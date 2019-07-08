Президент проводить нараду щодо ситуації навколо телеканалу Медведчука

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду, і найближчим часом ухвалить рішення, спрямоване на захист інформаційного простору.

Про це повідомив представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"Насамперед хочу повідомити, сьогодні з самого ранку триває нарада в Президента України щодо ситуації, яка склалася... Хочу запевнити всіх, що найближчим часом Президент України прийме рішення, яке спрямоване на захист національної, в тому числі, інформаційної безпеки України", - розповів Стефанчук.

Він наголосив, що Президент докладе всіх зусиль, щоб припинити спроби будь-якого розпалювання агресії та ворожнечі, припинить це одразу "на корню".

"Я також погоджуюся з тим, що для цього потрібна загальна співпраця, а не поділ нас на правильних і неправильних, тих чи інших, наприклад, лунало, що хтось бере кращі практики Януковича. Я не думаю, що це зовсім справедливо, оскільки ці практики продовжувалися і його наступником", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Надо поговорить" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки та оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами. "Нацкорпус" заявив, що дає Зеленському добу на адекватну відповідь на інформаційний шабаш, який Кремль готує у Києві. В іншому випадку, за словами лідера організації Андрія Білецького, відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки".

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

У СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та "112 Україна" включені у санкційний список Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.