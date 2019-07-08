Керівник СБУ просить Зеленського скликати позачергове засідання РНБО

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов закликає Президента України невідкладно скликати позачергове засідання РНБО у зв’язку з наміром телеканалу NewsOne провести спільний телеміст із телеканалом "Россия 24".

Про це повідомляє у понеділок пресцентр СБУ.

"Вважаю абсолютно неприйнятною організацію телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", – наголосив Баканов.

Він повідомив, що СБУ направила до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK") повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО.

Водночас на засіданні РНБО пропонується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБУ в жовтні 2018 року) прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і "NewsOne" та ввести їх в дію відповідним Указом Президента України.

Також т.в.о голови СБУ звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження вказаних суб’єктів інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування відносно них штрафних санкцій.

Як нагадали в СБУ, 7 липня керівник російських державних телерадіоорганізацій ВДТРК та МІА "Россия сегодня" Дмитро Кисельов анонсував проведення 12 липня в ефірах російського телеканалу "Росія" і українського каналу NewsOne телемарафону "Надо поговорить", що набуло широкого суспільного резонансу.

В СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та "112 Україна" включені у санкційний список Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

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"Вважаємо, що Рада Національної безпеки та оборони України на позачерговому засіданні, відповідно до згаданої Постанови Верховної Ради, має прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" та "NewsOne", та ввести їх в дію відповідним Указом Президента України", - наголошується у повідомленні СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.