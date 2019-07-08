Герасимова переобрали заступником голови комітету ПА ОБСЄ

Герасимова переобрали заступником голови комітету ПА ОБСЄ

Укрінформ
Голову парламентської фракції “Блок Петра Порошенка” Артура Герасимова переобрали на посаду заступника голови Комітету Парламентської асамблеї з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Голова Постійної делегації Верховної Ради України у ПА ОБСЄ Артур Герасимов переобраний на посаду заступника голови Комітету Парламентської асамблеї з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища", - ідеться в повідомленні.

Як інформують в інформуправлінні, 7 липня під час засідання Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища у рамках роботи ХХVIІІ Щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург відбулися чергові вибори посадових осіб Комітету.

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Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі Артур Герасимов був одноголосно вчетверте обраний заступником голови Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

"Обрання представника Верховної Ради України на цю відповідальну посаду означає участь представника України у роботі Бюро Парламентської асамблеї, що значно посилює позицію України в Парламентській асамблеї ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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