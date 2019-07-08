Герасимова переобрали заступником голови комітету ПА ОБСЄ

Голову парламентської фракції “Блок Петра Порошенка” Артура Герасимова переобрали на посаду заступника голови Комітету Парламентської асамблеї з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Голова Постійної делегації Верховної Ради України у ПА ОБСЄ Артур Герасимов переобраний на посаду заступника голови Комітету Парламентської асамблеї з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища", - ідеться в повідомленні.

Як інформують в інформуправлінні, 7 липня під час засідання Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища у рамках роботи ХХVIІІ Щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург відбулися чергові вибори посадових осіб Комітету.

Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі Артур Герасимов був одноголосно вчетверте обраний заступником голови Комітету з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

"Обрання представника Верховної Ради України на цю відповідальну посаду означає участь представника України у роботі Бюро Парламентської асамблеї, що значно посилює позицію України в Парламентській асамблеї ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.