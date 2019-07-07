Тимошенко: Треба негайно міняти політику і керівництво Нацбанку

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що після парламентських виборів треба негайно змінити голову і все керівництво Нацбанку, а також систему грошово-кредитної політики.

Про це Тимошенко заявила в ефірі телепроекту «Опозиція», повідомляє прес-служба партії.

«Наш Нацбанк не управляється українською владою. І якщо ми підемо на поводу зовнішнього управління і залишимо ту тусовку, яка сьогодні сидить в НБУ, у нас не буде ні економіки, ні бюджету, ні фінансів», – наголосила вона.

Тимошенко застерегла, що зовнішнє управління країною починається із втрати нашого суверенітету над НБУ.

За її словами, «саме в Нацбанку вибудована фінансова піраміда, де валютні ресурси давали нам під 20-25% річних» і таким чином вимивали гроші з держави – майже 13 млрд доларів за 4,5 роки, що дорівнює фінансуванню МВФ.