Полторак сьогодні обговорить з канадськими колегами військову співпрацю — Зеленський

Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак вже предметно обговорить співпрацю двох країн в оборонній сфері

Про це заявив Президент Володимир Зеленський 7 липня під час робочої поїздки до Одеської області в рамках відзначення Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американського командно-штабного навчання Sea Breeze – 2019, повідомляє пресслужба глави держави.

«Наша спільна мета – це сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою Військово-Морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю», – наголосив Президент України, звертаючись до моряків.

Зеленський нагадав, що під час його візиту до Канади було домовлено посилити співпрацю двох країн в оборонній сфері.

«Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак вже предметно обговорить конкретні кроки цієї співпраці», – сказав Зеленський.

Під час виступу він України вшанував хвилиною мовчання пам'ять морських піхотинців, які загинули в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне, – старшого матроса Сергія Майбороди та санітарного інструктора Ірини Шевченко.

Глава держави також вручив сімом українським військовим морякам державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. Так, відзнаки отримали лейтенант Руслан Люшуков, капітан 2-го рангу Володимир Бельський, капітан-лейтенант Василь Гирба, капітан 2-го рангу Андрій Агапітов, капітан 1-го рангу Анатолій Квасов, капітан 3-го рангу В'ячеслав Симоненко та мічман Данило Махівський.

Президент України також відвідав місця стоянки фрегата «Торонто» ВМС Канади, есмінця «Дункан» ВМС Великої Британії, українського десантно-штурмового катера «Станіслав», а також фрегата «Гетьман Сагайдачний» ВМС Збройних сил України.

У період з 1 по 12 липня 2019 року в навчаннях Sea Breeze – 2019 візьмуть участь майже 3 тис. військовослужбовців з України та ще 18 країн. Навчання проходять у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань спрямовуються на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.