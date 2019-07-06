Після ПАРЄ на росіян у ПА ОБСЄ чекав "дуже холодний душ" - Герасимов

На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ була чітко продемонстрована рішуча єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України - як у Криму, так і на Донбасі.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова делегації Верховної Ради у ПА ОБСЄ Артур Герасимов.

"Найважливішим є те, що після подій у ПАРЄ сьогодні в Люксембургу була продемонстрована єдність міжнародної спільноти у засудженні російської агресії проти України в цілому, включно з Донбасом. І під час виступів колег-парламентаріїв з інших країн, і під час обговорень нашої резолюції чи взагалі ситуації з російською агресією ми відчували цю підтримку. Це був не холодний, це - дуже холодний душ для російської делегації", - зазначив Герасимов.

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За його словами, на початку сесії ПА ОБСЄ буквально "відчувалося в повітрі", з яким настроєм приїхали російські депутати: "Після подій в ПАРЄ росіяни приїхали сюди впевнені, що питання вирішено. І їхня поведінка це демонструвала. Але завдяки потужній роботі нашої делегації Верховної Ради, МЗС і передусім Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні вдалося не просто переламати ситуацію, а зробити так, що за українську резолюцію проголосували майже в десять разів більше делегатів, ніж проти неї. Проти голосувала одна делегація - це самі росіяни".

Депутат нагадав, що сьогодні комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ підтримав запропоновану українською делегацію резолюцію із засудженням захоплення українських моряків та мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.

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"Стосовно цієї резолюції, ключові моменти там такі: повністю підтверджується те, що Крим – це Україна, підтверджується та робиться наголос на захисті територіальної цілісності та суверенітету України, і також чітко засуджується мілітаризація Криму та піратський напад Росії на наших моряків біля Керченської протоки", - заявив Герасимов.

Крім того, комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію із засудженням російської агресії на Донбасі. У цьому документі міститься заклик забезпечити деокупацію АР Крим та Севастополя, вивести російські збройні сили з української території, а також заклик до РФ виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, яких вона не виконує. При цьому було відхилено поправку російської делегації, яка хотіла виключити цей заклик із тексту резолюції.

Як повідомляв Укрінформ, із 4 до 8 липня в Люксембургу проходить XVIIІ щорічна сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ. У її роботі беруть участь 300 делегатів, які представляють 57 країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламенти держав-партнерів, а також представники міжнародних організацій.

Минулого тижня ПАРЄ, попри протест української делегації та інших країн, погодилася повернути росіян до цієї організації безумовно та без жодних санкцій.