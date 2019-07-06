Київ і Брюссель мають обговорити повзучу окупацію Росією українських медіа — Порошенко

Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 8 липня, президент Зеленський має порушити перед європейськими лідерами питання про факти концентрації українських телевізійних каналів у власності прокремлівських діячів.

Про це пише у своїй статті для видання EUobserver п’ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє "Європейська солідарність".

"Я наполегливо закликаю Президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні", – наголошує Порошенко.

Як відомо, власником телеканалів "112 Україна", NEWSONE та ZIK став соратник кума президента Росії, лідера партії "Опозиційна платформа – За Життя" Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти кардинальної зміни редакційної політики у бік проросійської пропаганди з телеканалу ZIK, одного з найпопулярніших медіа Західної України, звільнилася половина творчого та менеджерського колективу.

"Протягом п’яти років ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли Україні посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги нам на шляху реформ. Сьогодні озираючись назад, навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів", – наголошує Порошенко.

Він закликав нову українську владу беззастережно дотримуватися європейського та євроатлантичного курсу нашої держави, який зафіксований у Конституції України.

"Формула перемоги на найвищому рівні – "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – наголошує лідер "Євросолідарності".

Як повідомлялося, 8 липня керівники Європейського Союзу та президент України зберуться в Києві на XXI Саміті Україна-ЄС.

Переклад статті Петра Порошенка для Euobserver розміщений на сайті “Європейської солідарності”.