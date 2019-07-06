Волкер: У США чекають Зеленського, аби дати сигнал підтримки реформ

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа має відбутися у найближчому майбутньому, і на ній Білий дім планує дати сигнал підтримки реформ в Україні.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів Курт Волкер.

“Ми чекаємо його візиту. Дата ще не призначена. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном”, - розповів Волкер.

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Американський дипломат додав: США прагнуть дати Президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля з приводу “реальних реформ в Україні”.

“Це справжня нагода для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого”, - підкреслив Волкер.