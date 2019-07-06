Як західні друзі та східні вороги користуються тимчасовим ослабленням України

Кремль діє активно. Про це свідчить аналіз останніх подій та рішень як всередині країни, так і на міжнародних майданчиках

Поки українські держінституції ослаблені з природних причин, бо зміна влади – це завжди стрес, Кремль активно діє на всіх напрямках. Всередині України, зокрема, проросійські сили вишукують шпарини можливостей, які залишилися внаслідок недоведених до пуття реформ і нібито “очищення судів”, вони підминають під себе медіа ресурси, за допомогою яких завдаватимуться удари по свідомості українців. Жаринки невдоволення тліють і Росія цим точно захоче скористатися.

А що на зовнішньополітичному напрямку? Одразу після рішення щодо повернення російських представників у ПАРЄ, український сегмент соцмережі Фейсбук, друкована та онлайнова преса, ефіри різноманітних ток-шоу в один голос зазвучали: “Європа “прогнулася” під Росію? Європа дала Путіну “індульгенцію” на все, що він робитиме з Україною?" Всі задаються питанням: чому політика “угамування російської агресії” раптом перейшла у фазу “за розвиток відносин, за наведення мостів з Кремлем”? І таку політику лобіюють не лише наші “друзі” по нормандському формату, себто лідери Франції та Німеччини (Макрон і Меркель), але й, схоже, американський президент Трамп під час зустрічі з Путіним на саміті G-20 в середині червня.

На тлі таких тенденцій, мабуть, не слід дивуватися тому, що лідери згаданих держав домовлятимуться з Росією “за спиною” України. А таке вже було (!). Власне, у схожий спосіб вони нещодавно вирішили питання із сусідньою Молдовою. Нам також готують "молдовський сценарій"? Чи зможе наша держава відстояти свої інтереси, або ж змушена буде погодитися на умови третіх сторін або, ще гірше, агресора? Тут багато чого залежатиме від того, наскільки жорстко і послідовно нова українська влада відстоюватиме свої позиції як у протидії агресору, так і в спілкуванні з ключовими міжнародними партнерами.

Звідси, маємо до експертів два запитання. Перше — про сумнівну доцільність “нормандського формату”, тобто, чим на сьогодні є цей майданчик та що з ним робити (і чи можна взагалі)? Друге — щодо позитивного розвитку цієї ситуації для України: а чи зберігаються якісь надії, на щось сподіватися все-таки варто?

Укрінформу відповідають:

Ігор Рейтерович, політолог:

Ігор Рейтерович

“На сьогодні “нормандський формат”, на жаль, залишається для України фактично безальтернативним”

— Ті заяви, які лунали і з боку новообраного президента, і з боку представників інших політичних сил про необхідність розширення “нормандського формату” до рівня Будапештського — залишаться виключно заявами. І причина тут проста: США та Велика Британія сьогодні жодним чином не зацікавлені у його формуванні та відновленні. А притягнути їх до такого формату силою, ну, це практично не можливо. Тому що підписаний у середині 90-х Меморандум великою мірою залишився папірцем. Ні юридичної, ні якоїсь іншої сили він немає. Відтак у найближчі місяці будемо змушені існувати в “нормандському форматі”. Єдине сподівання варто покладати на те, щоб з нього ми витиснули для себе максимум. Але для цього в України вже зараз має бути розроблена нова (або модернізована стара) зовнішньополітична стратегія. Поки що такої немає. Ми бачимо якісь заяви, достатньо хаотичні, які в цілісну структуру не вкладаються. Тож можемо говорити про те, що практично більше місяця ми вже втратили, і, скоріше за все, втратимо ще кілька місяців. Бо вибори, бо формування коаліції, нового Кабмін... А відтак, можливо, лише восени побачимо оці контури зовнішньополітичної стратегії та відведеного в ній місця для “нормандського формату”. Але те, що відбуватиметься поступовий дрейф у бік Росії не сумніваюся. Адже з одного боку РФ витрачає на це величезні кошти і ресурси, а з іншого — Європа. Не скажу, що там втомилася від України, але за великим рахунком вони хочуть забути про цю проблему: якщо не на будь-яких умовах, то на таких, які все одно не відповідають національним інтересам України. Вони робитимуть усе, щоби пришвидшити мирний процес. Для нас же таке пришвидшення можливе тільки ціною втрати частини суверенітету. А це неприпустимо. Тож чекаємо на нову зовнішньополітичну стратегію, і сподіваємося, що нові ідеї все таки з’являться, і дозволять реанімувати цей формат. Без нової стратегії таких перспектив нема. Адже що Україна може запропонувати, наприклад, тій же Франції або Німеччині, щоби до нашої позиції прислухалися більше і частіше?..

Щодо другого питання. Не можу сказати, що в нас таки відбувається “реванш”. Це не так, не зважаючи на те, що якісь рухи в цьому напрямку робляться. Приміром, рішення, які приймаються ЦВК стосовно реєстрації тих чи інших кандидатів, рішення, які приймають суди. Але, знову ж таки, остаточно про це зможемо говорити тільки після виборів. Коли побачимо контури нової коаліції та перші законопроекти, що виноситимуться як невідкладні. З іншого боку, на щось подібне можна було очікувати. В Україні є певна група не задоволених тим, в якому напрямку рухається країна. Але відсотки, що мають проросійські партії, вони далекі від третини або чверті загальної чисельності населення. Єдине, ця група має потужні медійні та фінансові ресурси, які зараз на повну використовує. Водночас не можу сказати, що ця пропаганда серйозно впливає на дійсність або переорієнтовує громадян. Та якщо динаміка збережеться… Адже ми розуміємо, що зовнішню політику визначає та ситуація, яка є всередині країни. Тобто, якщо збільшуватиметься кількість тих, хто виступатиме проти інтеграції до ЄС та НАТО (зараз цей курс підтримує більшість населення) — це впливатиме загалом на те, як Україна позиціонуватиме себе в зовнішньому світі.

Віталій Бала, політолог:

Віталій Бала

“Тільки тоді, коли буде новий український парламент та новий глава уряду — стане зрозуміло, послабляться наші позиції на зовнішній арені чи, навпаки, посиляться”

— Проблема насправді не у “нормандському майданчику”, а в тому, що Володимир Зеленський не сприймається поки що ані Ангелою Меркель, ані Володимиром Путіним, як рівноправний партнер. І причиною цього є не тільки відсутність досвіду, але й те, що Україні триває перехідний період влади. І цим, безумовно, користається не тільки Росія, але також Європа, яка буквально вчора устами прем’єр-міністра Італії Джозепе Конте заявила про необхідність нормалізації взаємостосунків з РФ, про співпрацю в питанні санкцій. І в цій ситуації, коли обереться новий український парламент, а також в залежності від того, хто стане главою уряду, лише тоді стане зрозуміло, чи послабляться наші позиції на зовнішній арені, чи, навпаки, посиляться. Адже від прем’єр-міністра, від Кабміну, від міністра закордонних справ залежить дуже багато. А до того мусимо говорити відверто: на зовнішній арені в команди новообраного президента є серйозні проблеми. Це перше.

Друге. Кожен, хто цікавиться та спостерігає за перебігом подій в Україні та світі, той розуміє, що інколи для того, аби стало краще, стає — гірше. Втім, я не песиміст, скоріше — обережний оптиміст. Бо все, при цьому навіть дуже неприємне, що відбуваються всередині країни, воно — так чи інакше є каталізатором для серйозних, для реальних змін. Змін, які або можуть статися в новій Верховній Раді, або ні, а отже — відбуватимуться в інший спосіб. Ми виходимо на рівень, де потрібні рішення стосовно зміни системи, де є потреба в створенні чогось нового. Питання лише в тому, а хто саме це робитиме, як швидко і ціною яких жертв. Власне, якщо перенести це питання в площину зовнішньополітичну, то, знову ж таки, все залежатиме від нового парламенту і Кабміну.

Мирослав Ліскович. Київ