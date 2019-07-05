Нова Рада: Єдиний податок не чіпатимуть, а “прибутковий” хто зна…

Укрінформ розповідає, яким бачать оподаткування зарплат і підприємницької діяльності в Україні лідери парламентських перегонів

5 липня в Укрінформі відбулася чергова публічна дискусія представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення було присвячене економічним питанням та сталому розвитку.

Представники шести партій, які братимуть участь у парламентських виборах - «Голос», «Українська стратегія», «Сила і честь», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Слуга народу», "Європейська Солідарність" - розповіли про свої плани реформування країни у разі проходження до Верховної Ради.

Єднаймося, бо ми того варті

“Ми дивимося на те, що заявляють уповноважені представники партій, те, що заявляє партія, йдучи на вибори, бо це ті обіцянки, які вона мусить виконувати. Сподіваємось, громадянське суспільство візьме ці обіцянки на замітку і контролюватиме їх виконання у наступному парламенті”, - сказав голова громадської ініціативи "Виборча ради UA" Євген Бистрицький, відкриваючи дискусію. Забігаючи наперед, відмітимо, що вона була досить жвавою і конструктивною. В першу чергу завдяки наполегливості модераторів — Ігора Бураковського, голови правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Валерія Пекара, підприємця, громадського діяча, викладача Києво-Могилянської бізнес-школи.

Цікаво, що презентуючи пріоритети економічної політики, присутні представники партій проявляли виняткову єдність. Усі вони переконані, що 3%-вий ріст української економіки — це мало, потрібно не менше 5%. При цьому вкрай необхідно, поступово знижуючи боргове навантаження, зберегти розумну взаємодію із Міжнародним валютним фондом, звісно, забезпечуючи в країні макроекономічну стабільність.

Загалом, досить виважена стратегія. Однак підходи в її реалізації дещо різняться у кожної партії - це було чітко видно за відповідями представників партій на конкретні запитання від бізнесу, які в ході круглого столу сформулював Валерій Пекар. Він скерував присутніх на обговорення моментів, які найбільше цікавлять українських підприємців — а це податки, ринок сільськогосподарських земель, “участь” силовиків в економіці (згідно національних опитувань підприємців останнім часом ця проблема надзвичайно турбує — Авт.).

Укрінформ пропонує пильно поглянути на “податкові” позиції партій, а саме: ставлення до спрощеної моделі оподаткування, до податку на виведений капітал та до оподаткування заробітної плати. Адже для багатьох підприємців відповіді на ці питання є важливою інформацією для прийняття рішення, за кого голосувати.

Податок єдиний і неповторний

Стосовно подальшої долі платників єдиного податку партійці, усі як один, висловилися за збереження спрощеної системи. “Наша позиція - спрощену систему оподаткування не чіпати, зараз вона тримає наш малий бізнес, а от схеми з її використанням - викорінювати”, - каже Павло Кухта (партія “Голос”). А для цього, на думку Ніни Южаніної (нинішня глава “податкового” Комітету ВР, кандидат від партії “Європейська солідарність”), потрібне подальше удосконалення податкової системи через широке запровадження електронних систем контролю та електронних сервісів.

Ніна Южаніна

Між тим, в її партії допускають можливість підвищення річного дозволеного ліміту для 2-ої групи платників єдиного податку з нинішніх 1,5 млн грн до 5 млн грн. (щомісячний платіж єдиного податку для цієї групи становить 20% мінімальної зарплати, в 2019 році — це 834,60 грн.). “Для 3-ої групи ми також би розширювали граничні обсяги (з 5 млн грн і далі), але тут треба бути дуже обережним із застосуванням цієї норми для ФОПів”, - зазначила Южаніна.

Податки на заробітну плату — і хочеться знизити, та колеться...

У питанні подальшого зниження податків на заробітну плату у майбутніх політичних сил існують певні розбіжності. Нагадаємо, що єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець сьогодні платить за найманого працівника до Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду зі своїх доходів, кілька років тому було знижено з 37% до 22% - з метою виведення з тіні заробітних плат. Крок був досить ризиковий — планувалося, що за рахунок збільшення бази оподаткування, надходження, зокрема, до Пенсійного Фонду збільшаться. На жаль, цього не сталося. Наразі дефіцит Пенсійного фонду складає близько 170 млрд грн. І тому керівництво держави сьогодні знову повертається до питання залишати ЄСВ на рівні 22% і шукати інші можливості розширювати базу, чи усе ж збільшувати розмір єдиного внеску?

Однак, політики розуміють, що з одного боку заяви про можливе збільшення ЄСВ навряд чи сподобаються їх виборцям-роботодавцям, а з іншого дефіцит Пенсійного фонду вже виходить на критичні рівні, і проблему його наповнення потрібно терміново вирішувати. Збільшувати ЄСВ і для балансу паралельно зменшувати податок на доходи фізосіб (ПДФО, 18%) чи відмовлятися від військового збору (1,5%) не дуже вигідно, оскільки це автоматично зменшує доходи місцевих та державного бюджету. Тому про можливі сценарії політики висловлюються дуже обережно, хоча не без креативу.

Галина Третякова

“Ми думаємо, що оподаткування заробітної плати потрібно модернізувати. Наприклад, Фонд обов’язкового соціального державного страхування можна замістити законом про відпустку і страхуванням відповідальності роботодавців на випадок шкоди життю та здоров’ю , або ж створенням “корпоративних” фондів для відшкодування втрат по непрацездатності. Реформа передбачається комплексна, буде непросто, але ми готові це робити”, - стверджує Галина Третякова, представник “Слуги народу” (певно, Галина Третякова, відомий фахівець зі страхування, мала на увазі залучення страхових компаній — Авт.).

Павло Кухта

“Зниження податків на зарплату - це довгострокова політика, але це те, що точно потрібно робити і починати маємо з ПДФО”, - переконаний Павло Кухта (партія «Голос»).

Ніна Южаніна (партія “Європейська солідарність”) вважає, що прийнятний нині для всіх роботодавців і робітників рівень загального навантаження на фонд заробітної плати має складати 25%. “Але треба дивитися, коли ми зможемо собі дозволити його підняти, щоб улагодити питання і місцевого бюджету, і державного”, - зазначила вона.

З озвученою цифрою погоджується і представник партії “Сила і честь” Іван Мірошниченко: “Той бізнес, який не буде платити своєму робітнику зарплату на рівні східноєвропейського паритету, сьогодні приречений. На жаль, поки наш бізнес не демонструє, за рахунок чого він ставатиме більш ефективним та конкурентним. Тому вважаю, що 22-25% якраз нормальний рівень оподаткування”.

Сергій Марченко

Сергій Марченко (представник “Української стратегії”) вважає, що до зниження податків на фонд заробітної плати треба підходити прагматично: “Або ми збільшуємо дефіцит Пенсійного фонду, або забираємо кошти місцевих бюджетів. Якщо іти на зменшення навантаження на фонд оплати праці, то це треба дуже ретельно прорахувати і балансувати” (одразу відчувається досвід роботи заступником міністра фінансів — Авт.).

Податок на виведений капітал: скільки можна чекати?

Напрочуд дружно представники політичних сил ратували за перехід з оподаткування прибутку до оподаткування виведеного капіталу. Майже всі політичні сили концептуально його підтримують. З одним “але” - не знають поки, які при цьому не розбалансувати бюджет.

“У нас в програмі партії “Слуга народу” чітко написано, що ПнВК ми впроваджуємо тоді, коли складуться умови — макроекономічна стабільність і баланс публічних фінансів”, - нагадала позицію партії Галина Третякова.

На що Ніна Южаніна (як голова профільного Комітету ВР вона курирувала ідею у ВР — Авт.) відреагувала досить емоційно. “Досить говорити про його прийняття “за умов...” - умови не зміняться ніколи! Тут або готові його впроваджувати, або ні. Великі підприємства чекають на нього з нетерпінням — за відсутності нормальної роботи фінансового ринку для них це сьогодні одне із джерел додаткових операційних коштів. І якщо ми заявляємо, що готові до прийняття податку, то беремо себе за шкірки, сідаємо разом з МВФ і по-новому все перераховуємо. Тому що те, як вони рахують втрати бюджету від цього податку є абсолютно невірним. Ми вже й так втратили стільки часу на розмови!”

Іван Мірошниченко

Іван Мірошниченко переконаний: “Коли ринок “сухий” (йдеться про дефіцит фінансування - Авт.), такий податок — крок назустріч підприємцям. За нашими підрахунками він може дати близько $6-7 млрд реінвестицій в економіку. Це створить десятки тисяч робочих місць і дасть 1,5% зростання ВВП”.

Лише Сергій Марченко досить скептично прокоментував ідею негайного запровадження ПнВК: “Я не хочу виступати зараз ані його противником, ані його прихильником, лише хочу побачити того міністра фінансів, який буде його запроваджувати”.

Сергій Соболєв

В будь-якому випадку, без визначення і прорахунку балансу, за словами Сергія Соболєва (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»), кидатися в прірву будь-яких податкових новацій не можна, бо це закінчиться дуже погано. “На наш погляд є три речі, які повністю збалансуюють озвучені вище податкові пропозиції — це обов’язкове медичне страхування, 100%-не декларування доходів (відповідно, збільшення бази оподаткування) і прогресивна шкала податку на нерухомість - як промислову, так і приватну”, - резюмував дискусію Сергій Соболєв.

Загалом після такого короткого податкового “звіту” ключових політсил складається враження, що в царині податків найближчим часом мало що зміниться. З огляду на загрози для макроекономічної стабільності, які зберігаються, навіть найбільш партійні “креативники” не ризикнуть іти на експерименти та кардинальні кроки. Але це не заважатить їм і надалі підтримувати реформи “концептуально”.

Оксана Поліщук, Київ