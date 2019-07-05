У Євросоюзі сподіваються, що Україна поверне статтю за незаконне збагачення

«Цей рік є роком виборів, тож ми сподіваємось, що Україна продовжить рухатися шляхом реформ вже за нового керівництва, після парламентських виборів 21 липня. За нашим спостереженням, перемога Президента Зеленського на виборах сталася великою мірою з причини запиту на реформи, який має народ України, запиту на боротьбу з корупцією, що, очевидно, є ключовим за важливістю питанням і для нас також», - зауважив європейський дипломат.

За його словами, європейська сторона відзначає прогрес у формуванні антикорупційних структур, зокрема, у створенні Вищого антикорупційного суду та у доборі суддів.

«Ми очікуємо, що Україна поновить кримінальну статтю за незаконне збагачення та забезпечить ефективне судочинство над тими, хто відповідає за випадки шахрайства навколо Приватбанку. Це ще один важливий знаковий показник у наших відносинах», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Заплановано, що на саміті обговорюватиметься питання розвитку двосторонніх відносин та розглядатимуться подальші кроки в реалізації Угоди про асоціацію.

Європейську сторону на саміті у Києві представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск та чільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський.