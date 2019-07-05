У Раді зареєстрували законопроєкт про управління відходами

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону № 10411 "Про управління відходами", підготовлений Міністерством екології та природних ресурсів.

Про це повідомляє у п'ятницю Мінприроди.

"Кабінет міністрів продовжує реформування сфери управління відходами. На це спрямований проєкт закону № 10411 "Про управління відходами", підготовлений Міністерством екології та природних ресурсів та зареєстрований у парламенті 2 липня. Також запропонований проєкт закону дозволить нарешті впровадити європейську модель вирішення проблем із відходами. Зокрема, йдеться про ієрархію управління та систему довгострокового планування управління відходами на всіх рівнях – від загальнонаціонального – до місцевого", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Мінприроди, у рамках розпочатої реформи у сфері відходів, зокрема, передбачено утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами. Нова установа буде організовувати систему управління відходами та забезпечуватиме її функціонування.

Також законопроєктом запропоновано суттєве підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері управління відходами майже у 10 разів.

Наголошується, що даний законопроєкт є рамковим. Тож передбачається ухвалення ще 9 секторальних законів у сфері управління відходами, над якими зараз також триває робота в Мінприроди. Вони стосуються відходів упаковки, батарейок, небезпечних відходів тощо.

У міністерстві нагадали, що, за різними оцінками, щорічні обсяги утворення відходів в Україні становлять 500 млн т (без урахування тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), а обсяги накопичення відходів сягають 25 тис. т на квадратний кілометр.

Для вирішення цієї проблеми у 2016 році уряд розпочав реформування сфери управління відходами. За участю міжнародних експертів з країн ЄС наприкінці 2017 року було розроблено і схвалено Національну стратегію управління відходами. На початку 2019 року уряд схвалив Національний план управління відходами і паралельно разом з обласними державними адміністраціями було розпочато підготовку регіональних планів управління відходами – інвестиційних планів для кожної окремої області. Одночасно тривала робота над рамковим законопроєктом "Про управління відходами". Текст цього законопроєкту уряд підтримав у травні нинішнього року.