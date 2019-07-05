Гройсман проведе зустріч із Могеріні та Туском

Гройсман проведе зустріч із Могеріні та Туском

Укрінформ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"8 липня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні", - йдеться в анонсі.

Початок зустрічі запланований на 10 годину ранку.

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О 12:45 відбудеться зустріч глави уряду з головою Європейської Ради Дональдом Туском.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

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