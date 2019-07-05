Гройсман проведе зустріч із Могеріні та Туском
Укрінформ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"8 липня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Високим представником Європейського Союзу, віцепрезидентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні", - йдеться в анонсі.
Початок зустрічі запланований на 10 годину ранку.
О 12:45 відбудеться зустріч глави уряду з головою Європейської Ради Дональдом Туском.
Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.