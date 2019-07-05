Зеленський розповів, про що домовився за три дні у Канаді

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Канаду провів 19 зустрічей та відвідав кілька заходів.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що в Канаді було підписано угоду щодо спрощення процедури взаємних поїздок молоді в країни на навчання й роботу на термін до 1 року.

Крім того, зазначив Зеленський, Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers. Це, на його думку, стане "впевненим кроком до майбутнього безвізу з Канадою".

Президент також розповів, що домовлено поширити Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, завдяки чому українські підприємці матимуть змогу поліпшити співпрацю з Канадою.

"Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади", - підкреслив глава держави.

Він також опублікував добірку фото, зроблених під час його офіційного візиту в Канаду 1-3 липня.