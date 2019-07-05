Зеленський розповів, про що домовився за три дні у Канаді
Про це глава держави написав у Facebook.
"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що в Канаді було підписано угоду щодо спрощення процедури взаємних поїздок молоді в країни на навчання й роботу на термін до 1 року.
Крім того, зазначив Зеленський, Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers. Це, на його думку, стане "впевненим кроком до майбутнього безвізу з Канадою".
Президент також розповів, що домовлено поширити Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, завдяки чому українські підприємці матимуть змогу поліпшити співпрацю з Канадою.
"Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади", - підкреслив глава держави.
Він також опублікував добірку фото, зроблених під час його офіційного візиту в Канаду 1-3 липня.