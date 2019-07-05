Інвестори не підуть в Україну, поки не буде чесних судів — Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що новий парламент має завершити реформування судової системи, бо доки цього не станеться, інвестори не будуть вкладати гроші в нашу державу.

Про це він сказав на засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ні про які інвестиції, ні про які інші питання говорити не доводиться. Без чесних судів ніхто не буде інвестувати гроші в Україну. Без чесних судових рішень ніколи ми не зможемо встановити справедливість для всіх. Для Президента, Прем’єра, депутатів, для всіх встановити єдині правила, які б ніхто не порушував. Це питання є надзвичайно важливим “, - сказав Гройсман.

На його переконання, нині судова реформа провалена.

“Це не тільки мої слова, а це відчуття українського суспільства. Тому одним з головних завдань має стати створення нової системи правосуддя, яка матиме високий рівень довіри суспільства”, - підкреслив глава уряду.