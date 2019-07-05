Парубій назвав безумовний пріоритет чинної Верховної Ради

“Ключовим завданням я вважав і вважаю забезпечення національної безпеки. Національна безпека — це перший безумовний пріоритет діяльності Верховної Ради 8 скликання. І після довгої підготовки власне у цьому скликанні ми ухвалили дуже масштабний закон про національну безпеку України. Цим законом закладені нові сучасні стандарти безпеки для держави і громадян”, - сказав Парубій.

Пресконференція Андрія Парубія / Фото: Шамкін Данііл, Укрінформ

За його словами, сьогодні можна стверджувати, що українські Збройні сили успішно протистоять російському агресору.

“Мужність, героїзм та військове вміння наших військовослужбовців високо оцінені світовими воєнними експертами. Збройні сили України увійшли в топ-10 найсильніших армій Європи, 8 місце за версією міжнародного рейтингу. І Верховна Рада України приймала усі необхідні закони для створення сучасної, української армії, щоб наші воїни на передовій мали необхідний запас, зброю, одяг, техніку та засоби захисту, щоб вони мали гідну зарплату, медичне та соціальне забезпечення”, - сказав він.

Парубій зауважив, що лише за 2018 рік понад 4 тисячі 900 зразків нового та модернізовано озброєння передано до української армії.

“Я також вдячний нашим міжнародним партнерам, які всі ці роки допомагали українській армії. Тільки США у 2015-2018 році передали на зброю, на спорядження понад 2,5 млрд доларів. У тому числі радари, протиснайперські комплекси, сучасні засоби зв'язку, а також протитанкові ракетні комплекси Javelin”, - додав він.