Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська — Волкер

Коли російські війська залишать територію України, в державі настане мир.

Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських перемовин Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська.

"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих мешканців", - написав він.

A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні виповнюється 5 років від дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська.