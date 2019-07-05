Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська — Волкер

Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська — Волкер

Укрінформ
Коли російські війська залишать територію України, в державі настане мир.

Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських перемовин Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська.

"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих мешканців", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні виповнюється 5 років від дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська.

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