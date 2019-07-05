Зеленський у Торонто продемонстрував пріоритети своєї зовнішньої політики - посол

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Канади уперше чітко презентував пріоритети свого урядування.

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конференцію щодо реформ неможливо відірвати від візиту Зеленського. У нас вийшло “два в одному”, тому велика цінність цієї конференції у тому, що вона стала першою осмисленою нагодою для Президента та нової команди заявити свої нові пріоритети у сфері технічної допомоги, залучення іноземних інвесторів тощо”, - сказав Шевченко.

На його переконання, Зеленський у Торонто, фактично, показав, якою буде його політика протягом наступних 5 років. “Навряд це можна назвати цілісною комплексною картиною, але усі правильні сигнали були надіслані: і до інвесторів, і до наших друзів із донорської спільноти, і до партнерів по політичній підтримці. Словом, це була презентація бачення нової команди в Києві”, - підсумував посол.

Як повідомляв Укрінформ, конференція у Торонто тривала з 2 по 4 липня. Головна її мета - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги країні на цьому шляху.