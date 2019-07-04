Зеленський у Торонто відчув рівень надій, які покладаються на Україну — посол

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади він осягнув рівень надій, що покладають на Україну.

Таку думку після завершення візиту Президента висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канада трохи знала Зеленського як актора і шоумена, і він Канаду знав теж у такій якості. Тож протягом останніх трьох днів відбулося знайомство Канади з іншою людиною - і знайомство іншої людини з Канадою. Мені здається, тут Президент зміг повною мірою відчути, які великі надії покладаються на Україну і як переживають за Україну та особисто за нього", - сказав Шевченко.

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Він додав, що до України Президент повернувся із ще більшим почуттям відповідальності за державу. "Думаю, що він повернувся звідси з дуже хорошим й теплим відчуттям гостинності, але і з почуттям відповідальності за країну", - зазначив посол.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й долучився до конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.