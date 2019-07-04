"Слуга народу" анонсує платформу для діалогу влади та окупованих територій

Громадян, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, потрібно повернути "ментально", а вже потім зайнятися економічним розвитком територій.

Про це заявили представники партії “Слуга народу” під час круглого столу "Нова політика на Донбасі. Відродження. Розвиток. Стабільність", повідомляє пресслужба партії.

Голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков вважає, що у врегулюванні на Донбасі зацікавлені не всі політичні сили.

"Це дуже важкий і не швидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми не займатимемося. Говорити, що проблема може бути вирішена завтра, – це неправда. Потрібно бути відвертим і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше, що не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", – заявив Разумков.

Також він пояснив, що мешканців окупованих територій спершу потрібно повернути “ментально, а потім зайнятися економічним розвитком територій. Бо головне у державі – це наші люди. Території – це важливо, але території без людей, це – лише території”, - ствердив політик.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга Народу", керівник Зе!Команди у Донецькій області Володимир Воронов заявив, що створення спільної платформи "Нова політика на Донбасі" допоможе започаткувати діалог між владою та громадянами, які проживають на окупованих територіях.

"Найстрашніше, що люди звикають жити у війні. Тому швидкого врегулювання конфлікту бути не може, і, на жаль, формули рішення, яке задовольнило б усіх громадян, немає. Нам потрібно працювати у двох важливих напрямах – підтримувати ідею створення платформи з урегулювання конфлікту на Донбасі і сформувати спеціальний комітет у Верховній Раді з реінтеграції окупованих територій", – вважає Воронов.

Він зауважив, що партія "Слуга Народу" створила робочий комітет з реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської областей, який займається пошуком єдиного узгодженого рішення для припинення війни. "Є багато напрацьованих ідей і проєктів. Тому ми розпочинаємо цей серйозний діалог з громадянами. Ми сподіваємося, що платформа стане тим майданчиком, де всі ідеї з врегулювання конфлікту будуть узгоджені", – додав Воронов.