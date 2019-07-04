Туск назвав солідарність з Україною одним із проявів європейської єдності

Європейська єдність є важливою для усього континенту, і одним із проявів такої єдності є солідарність з Україною.

На цьому у четвер під час доповіді у Європарламенті щодо результатів роботи саміту ЄС заявив чинний президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляється на сайті Європейської ради.

"Говорячи про різні чутливості в Європі, я хотів би зазначити єдність та географічний баланс нашого континенту. Як ви знаєте, я особисто боровся за те, щоб зберігати європейську єдність протягом минулих років, будь то з приводу солідарності з Україною, допомоги Греції, міграційної кризи або переговорів щодо Brexit. Колись ми були більш успішними, колись – менш, але фактично нам завжди вдавалося залишатися разом", - сказав Туск.

Він зауважив, що це стало можливим, тому що лідери країн ЄС дійсно розуміють силу єдності.

"Очевидно, що тільки тоді, коли ми єдині, ми можемо створити противаги для найбільш потужних глобальних гравців", - додав чинний президент Європейської ради.