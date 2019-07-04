КСУ переніс розгляд законів про люстрацію і декомунізацію

Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади" на наступне засідання.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Великої палати Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наразі не вказується дата і час можливого наступного засідання.

Таке ж рішення ухвалено і щодо розгляду закону про декомунізацію - «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня у Києві під будівлею Конституційного суду України проходила акція проти скасування закону про очищення влади.

Закон «Про очищення влади» Верховна Рада ухвалила 16 вересня 2014 року. Він набув чинності у жовтні 2014 року.

Закон передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років. Зокрема, закон застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і стосовно тих держчиновників, які обіймали посаду в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період за власним бажанням.

У 2015 році до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Кілька разів КС відклав розгляд закону "Про очищення влади".

4 липня 2019 року суд мав продовжити розгляд.