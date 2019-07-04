Україна підтвердила свій курс на євроінтеграцію - посол Точицький

Україна підтвердила незмінність курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію та власну рішучість у просуванні цим шляхом.

Про це заявив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький в інтерв’ю для брюссельського видання EURACTIV напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися в Києві 8 липня.

«Є показовим той факт, що новообраний Президент свій перший візит здійснив до Брюсселя. Такий крок засвідчив, що курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, який взяла Україна, залишається незмінним. В свою чергу українська сторона побачила повагу від держав Євросоюзу до питань, які є принципово важливими для України. Йдеться, перш за все, про політику невизнання Євросоюзом анексії Криму, про продовження «кримського пакету» санкцій ЄС та секторальних санкцій проти країни-агресора, важливу допомогу від ЄС у програмах з відновлення Донбасу», - зауважив Точицький.

Він нагадав, що після чергового прояву російської агресії на Чорному морі та провокації російських військових в районі Керченської протоки Європейський Союз направив спеціальну комісію до Маріуполя для ознайомлення зі станом справ на місці. Реакцією ЄС на ті події стало не лише запровадження нових санкцій проти агресора, але й розробка пакету допомоги районам навколо Азова, які зазнали економічних збитків внаслідок дій Росії.

«Ці проекти будуть презентовані під час саміту ЄС-Україна. Це стосується, перш за все, інфраструктурних проектів – залізничного сполучення між Маріуполем і Запоріжжям, відкриття нового офісу ЄС у Маріуполі, який сприятиме процесам децентралізації та боротьби з корупцією. Передбачено також окремі проекти для Бердянська та інших міст в районі Азова, що спрямовані на економічний розвиток» - сказав український дипломат.

За його словами, важливим питанням київського саміту стане внесення доповнень в Угоду про асоціацію між ЄС і Україною, які відкриють шлях до повної інтеграції енергетичних ринків України і Євросоюзу у майбутньому. Український дипломат висловив також готовність української сторони разом з європейськими партнерами переглянути положення Угоди про асоціацію та створення всеосяжної зони вільної торгівлі для вдосконалення цих документів та приведення їх у відповідність до сучасних умов. Така можливість може відкритися вже у 2021 році.

«Ми отримали від ЄС також першу відповідь на нашу ініціативу з цифрової економіки. Європейська сторона підтвердила, що Україна може, після певної оцінки, приєднатися до європейського цифрового ринку. У липні ми прийматимемо місію від ЄС, яка вивчить українське законодавство у цифровій сфері, після чого, будемо сподіватися, за кілька місяців ми обговоримо приєднання до цифрового ринку Євросоюзу», - повідомив Точицький.

Одним із найважливіших напрямків двостороннього співробітництва між Україною і ЄС посол назвав вдосконалення системи правосуддя та правопорядку, реформування митниці та запровадження спільного контролю на кордонах. Україна також готова обговорювати інші напрямки, зокрема, ймовірне співробітництво з ЄС з розвитку технологій у сфері оборони за програмою РESCO, адже Україні є що запропонувати європейським партнерам у цьому вимірі, сказав він.

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Український дипломат також зауважив, що Україна співпрацює з Євросоюзом у сферах стратегічної комунікації, зокрема, пропонує європейським партнерам свій досвід у протидії гібридним загрозам, адже найбільше піддається атакам такого роду. Йдеться про запобігання втручання третіх країн у виборі процеси, про боротьбу із фейковими новинами та кампаніями дезінформації, про захист від кібернетичних загроз тощо.

Точицький висловив сподівання, що під час саміту в Києві Євросоюз знову дасть потужний сигнал щодо необхідності виконання Росією рішення Міжнародного морського трибуналу у Гамбурзі з вимогою негайного звільнення українських кораблів та екіпажів, захоплених під час російської провокації у листопаді минулого року, а також щодо необхідності співпраці Росії із слідчими у справі про причини трагедії рейсу МН-17 та притягнення винних до відповідальності.