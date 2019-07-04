МЗС привітало американців із Днем незалежності
Укрінформ
Міністерство закордонних справ України привітало Сполучені Штати Америки з Днем незалежності.
Вітання опубліковано на сторінці МЗС у Twitter.
“Щасливого Дня незалежності всім нашим американським друзям! Ми щиро бажаємо подальшого прогресу та процвітання людям США”, - зазначили в українському МЗС.
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Як повідомлялося, сьогодні в США святкують День незалежності. Це свято відзначається щорічно 4 липня на честь прийняття історичного документа - Декларації незалежності США від Великої Британії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років.