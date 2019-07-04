Шуфрич “забув” задекларувати понад 14 мільйонів — НАЗК

Народний депутат від “Опозиційного блоку” Нестор Шуфрич вказав недостовірні дані у своїй декларації за 2015 рік на суму майже 14,3 млн гривень.

Раніше було встановлено недостовірні відомості у його деклараціях за 2016 і 2017 роки, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Недостовірно вказав дані в декларації за 2015 рік народний депутат Нестор Шуфрич (раніше НАЗК встановило недостовірні відомості в деклараціях народного депутата за 2016 та 2017 роки). Сума встановлених недостовірних відомостей у декларації Нестора Шуфрича за 2015 рік становить майже 14,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

НАЗК також встановило, що недостовірні відомості у своїх деклараціях вказали депутат Кіровоградської обласної ради Денис Руденко, депутат Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Оксана Кулагіна та голова Красноградської РДА Євген Третяков.

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