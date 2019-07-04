Данилюк сказав, хто реформуватиме Укроборонпром

Реформуванням ДК "Укроборонпром" займеться спеціальний Координаційний центр з впровадження реформ оборонно-промислового комплексу, який буде створено як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Такої домовленості було досягнуто під час міжвідомчої наради з реформування ОПК, яку провів секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомили у пресслужбі Ради нацбезпеки і оборони.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.Данилюк повідомив, що буде створений Координаційний центр з впровадження реформ оборонно-промислового комплексу як робочий орган РНБО України, пріоритетним завданням якого стане реформування Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається у повідомленні.

За словами Данилюка, Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

У нараді взяли участь заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України, голова Державної аудиторської служби, представники Наглядової ради та керівництва ДК “Укроборонпром” і експерти Апарату РНБО.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління Укроборонпромом та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення механізму громадського контролю.

Зазначається, що засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

Фото: Апарат РНБО