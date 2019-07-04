Міністр оборони Канади познайомив Зеленського з донькою

Міністр оборони Канади Харджит Саджан познайомив свою доньку із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Торонто.

Про це сам Саджан написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Важливо навчати наших дітей гордої історії та труднощам українського народу та ділитися його багатою культурною спадщиною. Радий був знову зустріти Президента Зеленського та познайомити його із моєю донькою”, - зазначив Саджан.

Згодом він наголосив, що Канади пишається тим, що приймає конференцію щодо реформ в Україні. “Конференція стосовно реформ в Україні надала змогу сотням друзів та партнерів України зібратися разом на підтримку процесу реформування держави, у той час, як ми всі працюємо над створенням безпечної та суверенної України”, - зауважив Саджан.

У Торонто з 2 липня триває третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а у 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції в Канаді перебували президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віцепрем'єр-міністр Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.

Фото: Твіттер Саджана