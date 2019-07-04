Канада та Україна разом відповідають за регіональну безпеку - Саджан

Канаду й Україну об'єднує велика громада та спільна відданість регіональній безпеці.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер заявив міністр закордонних справ Канади Харджит Саджан.

“Канада та Україна поділяють близьке партнерство із нашою активною українською громадою, міцні оборонні відносини та спільну відданість регіональному миру й безпеці”, - наголосив Саджан.

Він додав, що на полях конференції щодо реформ в Україні, яка триває у Торонто, провів перемовини із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. “Поговорив з Арсеном Аваковим про те, як посилити військову співпрацю між нашими двома народами”, - зазначив міністр.

Читайте також: Міністр оборони Канади знову запевнив Україну в підтримці

У Торонто з 2 липня триває третя міжнародна конференція стосовно реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції в Канаді перебували президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.