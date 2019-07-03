Клімкін каже, що Зеленський за півтора місяці жодного разу не подзвонив

Команда Президента України Володимира Зеленського жодного разу не зв'язувалася з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Про це Клімкін розповів в інтерв'ю Ліга.net.

"З моменту інавгурації у мене практично не було жодної комунікації з цією командою (президента Зеленського - ред.) Я вважаю, що будь-яка команда має ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Ок, якими будуть обриси цієї політики? Невідомо. Зараз ви від нової команди чуєте то одне, то інше щодо кожного питання. Один каже - а давайте Донбасу російську мову дамо, інший відповідає - не треба. Це стратегія? Є багато інтерв'ю замість стратегії", - зазначив Клімкін.

За його словами, до цього часу не вироблена єдина політика України на міжнародній арені.

"Ми місяць тому говорили, що треба зібрати РНБО щодо Донбасу і ухвалити ряд рішень щодо протидії російській політиці на окупованих територіях з видачі паспортів РФ. У зовнішній політиці має бути структура, мають бути директиви і єдина політика", - сказав Клімкін.