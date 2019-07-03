Порошенко обговорив із Тейлором звільнення українських моряків

П'ятий президент України Петро Порошенко обговорив із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні та перспективу звільнення моряків, які зараз перебувають у полоні РФ.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором обговорили болючі для України питання: ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні та перспективу звільнення українських моряків, що зараз знаходяться у полоні РФ", - зазначив він.

Порошенко вважає, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. "Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона", - додав п'ятий президент.

За його словами, цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків, - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію.

"Передав нашим друзям-американцям текст Євроатлантичної хартії - нашого плану прискорення руху України до ЄС та НАТО. Щиро дякую США за незмінну підтримку України на шляху змін та сподіваюся, партнерство наших країн надалі міцнішатиме", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО у Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

Водночас Росія відмовилася виконувати це рішення Трибуналу.

Фото: FB Петра Порошенко