Порошенко закликає лідерів ЄС подвоїти тиск на Росію для звільнення заручників

«Вчора я направив лист керівникам країн-членів Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн», – наголосив Порошенко під час виступу на Вінниччині.

Крім того, у листі до європейських лідерів він нагадав, що Парламентська асамблея Ради Європи, яка «була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї».

Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів. Також лідер «Європейської солідарності» нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

«Член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереження на виборах. Чому? Бо не може країна-агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання. «Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною», – наголосив Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – «це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації». Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний наратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Також комітет рекомендував Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні.

Водночас делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня вже прилетіла до Києва.

Пізніше 2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.