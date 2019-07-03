Передвиборча делегація ПАРЄ достроково завершила роботу в Києві

Передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою роботу в Україні через рішення Голови ВР Андрія Парубія відкликати запрошення для делегації ПАРЄ здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

“У листі від 2 липня 2019 року Голова Верховної Ради Андрій Парубій поінформував президента ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є, що український парламент відкликав своє запрошення для спостереження за достроковими виборами. Внаслідок цього рішення передвиборча делегація вирішила припинити свою діяльність достроково”, - йдеться у пресрелізі.

Делегація ПАРЄ перебувала у Києві 2-3 липня для оцінювання передвиборчої ситуації перед позачерговими парламентськими виборами в Україні, які відбудуться 21 липня.

У пресрелізі зазнається, що до ухвалення цього рішення делегація ПАРЄ провела зустрічі з лідерами і представниками ряду партій, які беруть участь у передвиборчих перегонах, представниками громадянського суспільства та ЗМІ, представниками місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) зі спостереження за виборами в Україні, а також дипломатами у Києві.

Водночас повідомляється про скасування інших зустрічей.

До делегації ПАРЄ входили виконувач обов'язків керівника делегації Март ван де Вен з Нідерландів та члени делегації з Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна, як член Ради Європи, зобов'язана запропонувати ПАРЄ спостерігати за президентськими й парламентськими виборами в країні.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Також комітет рекомендував Голові ВР Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні.

2 липня Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Водночас делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня вже прилетіла до Києва.