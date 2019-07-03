Данилюк: Те, що зараз відбувається – це перша справжня революція в Україні

Попередні революції в Україні не призвели до зміни влади та зміни політичних еліт в Україні. Натомість те, що зараз відбувається, це і є справжня революція.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Насправді те, що зараз відбувається – це перша справжня революція. Насправді, це перша революція. Була Помаранчева революція. Це призвело до зміни еліти? Ні, не призвело. Навіть Революція Гідності не змінила еліти. Дуже швидко всі, хто стояв на Майдані, почали дивитися на владу із запитанням: "Що це було?". А зараз відбуваються ці зміни", - заявив Данилюк.

За його словами, незабаром нові люди прийдуть в парламент. "На кожен комітет має бути сильна людина, щоб не вийшло так, що старі, які проскочили в парламент, захопили ключові позиції у впливових комітетах, і знову, нібито нові люди є, але все одно процеси й інтереси залишилися незмінними", - наголосив секретар Радбезу. Він висловив сподівання, що сильні люди також прийдуть і у виконавчу владу.

Коментуючи питання кадрових призначень, Данилюк підкреслив, що не лише в команді чинного президента, а й в усій Україні спостерігається кадровий голод. "Не у Зеленського кадровий голод, це у країни кадровий голод. Є така проблема. До речі, це проблема не тільки України. Зараз криза політичного лідерства у багатьох країнах, в Європі це дуже актуально", - заявив секретар РНБО, додавши, що для України ця проблема є критичною.