ГПУ має докази перебування Клюєва у Росії

Генпрокуратура запевняє, що в матеріалах кримінальних проваджень щодо колишнього глави Адміністрації президента Андрія Клюєва є фактичні дані про перебування цього політика в Російській Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генпрокуратури у Facebook, в якому зазначено, що ГПУ надала вичерпну інформацію на запит Центральної виборчої комісії щодо Клюєва та колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна.

"Також у листі зазначено, що в матеріалах кримінальних проваджень наявні фактичні дані про перебування Андрія Клюєва в Російській Федерації", - йдеться на сторінці Генеральної прокуратури.

У ГПУ зазначають, що 21 червня направили до ЦВК лист стосовно перебування Клюєва за межами території України. У листі зазначено, що Генпрокуратурою розслідується кримінальне провадження та Клюєву повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які полягали у тому, що він, перебуваючи на посаді Секретаря РНБОУ, організував незаконне перешкоджання працівниками міліції 30 листопада 2013 проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій на Майдані Незалежності у м. Києві, а також перевищення службових повноважень, працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих, діями, унаслідок чого понад 120 громадян, у тому числі студенти і журналісти, отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.