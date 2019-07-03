Рада розглянула майже 2800 поправок до Виборчого кодексу
Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив пленарне засідання у середу.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пленарне засідання оголошую закритим", - сказав спікер.
У середу депутати продовжили розгляд Виборчого кодексу, розглянувши 2785 поправок із 4568, що становить близько 61 відсотка.
Традиційно у середу в пленарному режимі депутати працювали протягом ранкового засідання, по обіді вони продовжать роботу у комітетах, фракціях і групах.