Парубій відкрив Раду, у залі — 255 депутатів

Парубій відкрив Раду, у залі — 255 депутатів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

У залі зареєструвалося 255 народних депутатів.

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Ранкове засідання у середу розпочалося з виступів народних депутатів. Потім, згідно з порядком денним, парламентарії перейдуть до продовження розгляду поправок до Виборчого кодексу. Наразі розглянуто більше половини поправок - 2300 з 4568.

Другу половину дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

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