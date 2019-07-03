Парубій відкрив Раду, у залі — 255 депутатів
Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту в середу.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.
У залі зареєструвалося 255 народних депутатів.
Ранкове засідання у середу розпочалося з виступів народних депутатів. Потім, згідно з порядком денним, парламентарії перейдуть до продовження розгляду поправок до Виборчого кодексу. Наразі розглянуто більше половини поправок - 2300 з 4568.
Другу половину дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.