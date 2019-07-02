Рада розглянула половину поправок до Виборчого кодексу і розійшлася до завтра

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила вечірнє засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради я оголошую закритим", - сказала віцеспікер.

Депутати розглянули вже 2300 поправок до проєкту Виборчого кодексу (3112-1), що становить понад 50% з усіх 4568.

На момент закриття у залі засідань Верховної Ради залишалося близько трьох десятків депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, проект Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проект Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.