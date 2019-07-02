США готові допомогти Україні в боротьбі з корупцією — Тейлор
Про це заявив новий Тимчасовий повірений у справах у справах США в Україні Вільям Тейлор у відеоролику, оприлюдненому посольством США у Facebоok.
“Ми готові допомогти у боротьбі з корупцією та дуже хочемо бачити, як Україна рішуче продовжує свій шлях до Європи”, - підкреслив Тейлор.
Він також нагадав, що Сполучені Штати рішуче підтримують Україну — шляхом військової допомоги, дипломатично й економічно.
Раніше новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають вторгнення Росією до Криму та анексію українського півострова.
Як повідомляв Укрінформ, посол США в Україні Марі Йованович у травні завершила місію у Києві і повернулася на батьківщину.
19 червня до Києва прибув тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, який до призначення посла виконуватиме його обов'язки.