США готові допомогти Україні в боротьбі з корупцією — Тейлор

Сполучені Штати готові допомогти Україні в боротьбі з корупцією і хочуть бачити, як країна продовжує наближуватися до Європи.

Про це заявив новий Тимчасовий повірений у справах у справах США в Україні Вільям Тейлор у відеоролику, оприлюдненому посольством США у Facebоok.

“Ми готові допомогти у боротьбі з корупцією та дуже хочемо бачити, як Україна рішуче продовжує свій шлях до Європи”, - підкреслив Тейлор.

Він також нагадав, що Сполучені Штати рішуче підтримують Україну — шляхом військової допомоги, дипломатично й економічно.

Раніше новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають вторгнення Росією до Криму та анексію українського півострова.

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Як повідомляв Укрінформ, посол США в Україні Марі Йованович у травні завершила місію у Києві і повернулася на батьківщину.

19 червня до Києва прибув тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, який до призначення посла виконуватиме його обов'язки.