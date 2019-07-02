Гройсман після виборів знову хоче очолити уряд

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у разі проходження до Верховної Ради знову має намір претендувати на посаду глави уряду для того, щоб продовжити розпочаті реформи.

Про це він написав у Twitter після того, як оглянув ремонт траси "Київ — Харків — Довжанський".

"Дорожники спитали мене, що буде після виборів? Відповів: будемо працювати так, як працювали три роки. Для мене пріоритети не змінилися: зростаюча економіка і оновлення освіти, медицини, інфраструктури. Для цього я і йду в парламент і буду претендувати на посаду глави уряду", - написав Гройсман.

За його словами, минулого року в дорожні проєкти Полтавської області загалом було вкладено понад 3 млрд грн. Більшість коштів — це проєкти на дорогах державного значення. На місцеві шляхи витратили 0,5 млрд грн. Роботи виконувалися зокрема з використанням нових технологій "Т-бетон".

Прем’єр також зазначив, що "Київ — Харків — Довжанський" - траса державного значення, яка проходить в 5 областях. Ремонтні роботи тут починали ще 10 років тому, але у 2012-му їх зупинили. "Ми відновили процес минулого літа. За планом, тут будуть 4 смуги руху, замість двох, швидкість руху - 110 км/год", - додав Гройсман.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 червня партія "Українська стратегія Гройсмана" провела передвиборчий з'їзд.

До першої десятки списку увійшли Володимир Гройсман, міністр культури Євген Нищук, перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністр юстиції Павло Петренко, ексзаступник міністра фінансів Сергій Марченко, депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук, секретар Вінницької міськради Павло Яблонський, депутат від "Народного фронту", релігієзнавець Віктор Єленський.

Після тривалих перемовин щодо можливого об'єднання з іншими політичними проєктами "Українська стратегія Гройсмана" вирішила йти на вибори самостійно.