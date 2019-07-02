“Радикальна партія” збирає підписи за проведення позачергового засідання ВР 8 липня

Депутатська фракція «Радикальна партія» зібрала 102 підписи народних депутатів за проведення 8 липня позачергового засідання Верховної Ради задля розгляду питань щодо боротьби з педофілією.

Про це поінформував лідер фракції Олег Ляшко з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо збирати підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради у наступний понеділок, 8 липня, де пропонуємо розглянути 2 питання: відкритий реєстр педофілів і хімічна кастрація педофілів. Зараз уже ми зібрали 102 підписи народних депутатів, а для проведення позачергового засідання треба 150 підписів. Я абсолютно впевнений, що ми їх зберемо», - сказав Ляшко.

При цьому він підкреслив, що боротьба з педофілією є глобальним питанням, оскільки в Україні «епідемія сексуальних злочинів, пов’язаних з насильством проти дітей».

«Лише за минулий тиждень 14 малолітніх дітей постраждали від тих виродків у людській особі, які гвалтують дівчаток і хлопчиків», - додав Ляшко.

Як повідомлялося, раніше Ляшко закликав провести позачергове засідання Ради 27 червня з метою розгляду тих самих питань.