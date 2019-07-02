В угорському Сегеді відкрили почесне Генкосульство України

Посол України в Угорщині Любов Непоп разом з представниками угорського уряду відкрила в місті Сегед почесне Генеральне консульство України.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Угорщині.

"У ході заходу посол вручила новопризначеному почесному генеральному консулу Шандору Ровту, який з 2008 року працював як почесний консул України в Сегеді, консульський патент, а уповноважений міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань зв’язків з почесними консулами Дьордь Шуха - екзекватуру", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у прес-службі, з ініціативи та за фінансування Ровта у 2018 році в Сегеді було встановлено пам'ятник жертвам Голодомору в Україні у 1932-33 роках. У липні поточного року в м. Хайдусобосло за фінансування Ровта та угорського мецената Міклоша Інанчі в рамках проєкту "Зігрій душу" відбудеться арт-реабілітація 10 учасників протидії російській агресії на Сході України.

Фото: mfa.gov.ua