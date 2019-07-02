Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади.

Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади", - зазначається у повідомленні.

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За інформацією з Офісу Президента, на вівторок, 2 липня, у глави Української держави заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.