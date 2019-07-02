Зеленський прибув до Канади
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади.
Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента України.
"Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади", - зазначається у повідомленні.
За інформацією з Офісу Президента, на вівторок, 2 липня, у глави Української держави заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.